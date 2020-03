Desde Nueva York, el gobernador Cuomo lanza un desesperado llamado

(POLÍTICA YA). – Con los casos de personas infectadas con el coronavirus acelerándose en su estado, el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo lanzó un desesperado llamado al gobierno del presidente Donald Trump para que asiste en la guerra contra la propagación del virus.

Cuomo ofreció el martes un pronóstico sombrío para el brote de coronavirus en Nueva York, al advertir que podría alcanzar su punto máximo a principios de abril y de forma más aguda de lo esperado, con lo que se podrían inundar los de por sí densos hospitales del estado con hasta 140,000 pacientes afectados en las próximas semanas.

El gobernador demócrata reprendió a la administración Trump por enviar muy pocos respiradores para abordar la crisis.

Si no se envían más ventiladores en cuestión de semanas, Cuomo le dijo a los federales: “Ustedes eligen a las 26,000 personas que van a morir”.

Cuomo apuntó que en la ciudad de Nueva York, que se ha convertido en el epicentro del brote en Estados Unidos, los casos nuevos parecían duplicarse cada tres días. La crisis ya se ha cobrado la vida de más de 200 personas en todo el estado y 131 en la ciudad.

A la hora del cierre de esta historia, 15 mil personas habían sido confirmadas infectadas con el virus en solo en la ciudad de Nueva York.

COMO UNA GUERRA

Aunque Cuomo tuvo cuidado de no llamar a Trump por su nombre, dijo en términos claros que si el Secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar no libera 20,000 ventiladores que se encuentran en un arsenal federal, y el presidente no exige que las empresas estadounidenses fabriquen más equipos médicos, miles de neoyorquinos morirán como resultado.

“El presidente dijo que es una guerra… entonces actúa como tal”, dijo Cuomo, alzando la voz durante una conferencia de prensa matutina en el Centro Javits de Manhattan. “¿Están haciendo los suministros? Aquí está mi pregunta: ¿dónde están?”

Según el gobernador, Nueva York está a solo dos semanas de alcanzar el punto álgido de su brote.

“La tasa de casos, la tasa de nuevas infecciones se duplica aproximadamente cada tres días”, exclamó. “Ese es un aumento dramático en la tasa de infección y toda esta discusión ha sido qué tan rápido se propaga la tasa de aumento y si podemos reducir la tasa. de aumento? No lo estamos desacelerando y se está acelerando por sí solo. Uno de los pronosticadores me dijo: estamos mirando un tren de carga que cruza el país. Ahora estamos mirando un tren bala porque los números están subiendo tan rápido”.

