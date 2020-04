Beneficiarios de Seguro Social recibirán cheques de estímulo automáticamente

(POLÍTICA YA). – En una rápida reversión de su posición anterior, el gobierno del presidente Donald Trump dispuso que los beneficiarios del Seguro Social no tendrán que presentar declaraciones de impuestos para recibir sus cheques de alivio por el coronavirus.

Los cheques empezarán a ser enviados a partir del 17 de abril, afirmó el Departamento del Comercio.

Tras enfrentar fuertes críticas por obligar a las personas mayores que generalmente no presentan declaraciones de impuestos a hacerlo para obtener sus pagos de alivio, la administración Trump anunció el miércoles por la noche que utilizará la información en los formularios del Seguro Social para enviarles los cheques.

“Los destinatarios del Seguro Social que normalmente no están obligados a presentar una declaración de impuestos no deberán tomar medidas, y recibirán su pago directamente en su cuenta bancaria”, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin en un comunicado de prensa.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) había publicado el lunes en su sitio web que los beneficiarios del Seguro Social que normalmente no declaran sus taxes, debían presentar una declaración de impuestos “simple”, para obtener sus cheques.

El cambio se produjo después de que legisladores demócratas enviaron una carta el miércoles instando al Departamento del Tesoro a enviar los pagos automáticamente a los beneficiarios del Seguro Social, algo que la nueva ley de estímulo le da el poder de hacer al IRS.

El senador republicano Josh Hawley de Missouri también criticó la orientación del IRS, calificándola de “ridícula” y diciendo que “el IRS debe seguir la ley que aprobó el Congreso”.

INFORMACIÓN DEPENDIENTE

La orientación actualizada publicada el miércoles dijo que los beneficiarios del Seguro Social que no presentan declaraciones de impuestos no recibirán dinero adicional para los niños en este momento porque el IRS no tendrá información sobre los dependientes.

La ley de estímulo de $2.2 billones firmado por el presidente Trump la semana pasada incluye dinero para los pagos directos.

La mayoría de las personas en Estados Unidos recibirán un cheque por hasta $1,200 y las parejas obtendrán hasta $2,400, más $500 por cada niño.

Pero los pagos comienzan a desaparecer para las personas con ingresos brutos ajustados de más de $75,000. El monto se reducirá en $5 por cada $100 adicionales del ingreso bruto ajustado, y aquellos que ganen más de $99,000 no recibirán nada. Los umbrales de ingresos se duplicarían para las parejas.

Los trabajadores indocumentados que declaran sus impuestos con un número de ITIN no recibirán el pago, como tampoco sus hijos, aunque hayan nacido en Estados Unidos.

En general, los ingresos se basarán en su declaración de impuestos de 2019, si ya la presentó, o en su declaración de 2018.

El IRS dice que los pagos se realizarán automáticamente a aquellos que autorizaron un depósito directo para sus reembolsos, dentro de tres semanas. Otros pueden recibir un cheque por correo o pueden ingresar su información de depósito directo en línea, pero hay poca información sobre cómo podría funcionar.

