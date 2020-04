Trump planea pagar hospitales por pacientes sin seguro con coronavirus

Los hospitales tendrían que aceptar no facturar a los pacientes ni emitir cargos inesperados.

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump planea utilizar el paquete de estímulo federal para pagar directamente a los hospitales que atienden a personas contagiadas con el nuevo coronavirus y no tienen un seguro médico.

Unas 28 millones de personas no tienen un seguro de salud en Estados Unidos, cifra que podría aumentar en la medida en que más trabajadores son despedidos. Más de 10 millones ya han solicitado beneficios de desempleo en las últimas semanas debido al cierre de empresas por la propagación del COVID-19.

El propio mandatario describió el plan este jueves como un “pago en efectivo” que iría a un “cierto grupo de personas”.

“Así que vamos a resolverlo, así que vamos a tratar de conseguir un pago en efectivo para ese grupo de personas”, declaró Trump.

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence dijo que la propuesta probablemente aprovecharía algunos de los $100 mil millones que ya están destinados a hospitales en la Ley de Ayuda Económica, Ayuda y Alivio de Coronavirus (CARES) de $2.2 billones que aprobó el Congreso la semana pasada

Pence indicó que la administración tomaría una decisión final este viernes.

COSTOS INESPERADOS

El gobierno pagaría el costo del tratamiento a pacientes no asegurados siempre que los hospitales acepten no facturar a las personas o emitir cargos inesperados, según dijeron dos personas familiarizadas con el plan al diario The Wall Street Journal.

El plan, que podría publicarse el viernes, se produce cuando la Casa Blanca enfrenta crecientes críticas por no lanzar un período de inscripción especial para las personas que buscan cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, popularmente conocida como Obamacare.

Los demócratas del Congreso también están presionando a las empresas aseguradoras para que renuncien a los costos de tratamiento para el creciente número de estadounidenses que están perdiendo la cobertura de salud proporcionada por el empleador a medida que aumentan las pérdidas de empleos.

Los hospitales que tratan a los no asegurados a menudo facturan a los pacientes la diferencia entre la cantidad que obtienen del gobierno y el costo de la atención.

Por esa razón, los no asegurados podrían recibir facturas por la atención brindada por médicos que no están empleados directamente por el hospital.

Según la propuesta de la administración, ambos quedarían excluidos, y los hospitales probablemente recibirían un reembolso según las tarifas actuales de Medicare, dijeron personas familiarizadas con la planificación.

