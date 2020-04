El IRS empezará a enviar cheques de $1,200 el 9 de abril

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Donald Trump se prepara para enviar cheques con pagos directos de $1,200 a los contribuyentes estadounidenses, para ayudarlos a sostenerse económicamente durante la pandemia de coronavirus, que ha prácticamente paralizado la economía de Estados Unidos.

Con más de 10 millones de personas solicitando los beneficios de desempleo en las últimas semanas, puede ser que aquellos que más necesitan el dinero de alivio tendrán que esperar por más tiempo para recibirlo.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) planea enviar pagos electrónicos a fines de la próxima semana a millones de estadounidenses como parte de la Ley de Ayuda Económica, Ayuda y Alivio de Coronavirus (CARES) de $2.2 billones, una semana antes de lo esperado, según un plan distribuido internamente el jueves al que tuvo acceso el diario The Washington Post.

Pero los cheques en papel para millones de otros contribuyentes que no han dado al gobierno su información bancaria no comenzarán a ser enviados hasta el 24 de abril. Algunos de esos pagos no llegarán a las personas hasta septiembre, según el documento.

DOS SEMANAS

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, dijo en una sesión informativa de la Casa Blanca este jueves que los estadounidenses que se hayan inscrito para recibir sus devoluciones de los impuestos por depósito directo a sus cuentas bancarias, recibirán su cheque dentro de dos semanas.

Los que reciben “Seguro Social, lo obtendrán muy rápidamente después de eso”, aseguró Mnuchin. “Si no tenemos su información, tendrán un portal web simple, lo cargarán. Si no tenemos eso, le enviaremos cheques por correo”.

Los pagos se depositarán directamente en su cuenta bancaria si recibió su último reembolso de impuestos o espera recibir el reembolso de este año de esa manera. También podrá proporcionar sus datos bancarios en línea una vez que se configure un portal, según el IRS.

“Estoy asegurando al público estadounidense que necesitan el dinero ahora”, dijo Mnuchin.

El IRS utilizará su declaración de impuestos de 2019, si ya la presentó, o su declaración de 2018 para calcular el monto de su pago. Los pagos no estarán sujetos a impuestos, y aquellos que adeudan impuestos aún recibirán los pagos.

Aproximadamente el 6% de los adultos estadounidenses, o aproximadamente 12 millones de estadounidenses, no tienen una cuenta corriente, de ahorros u otra cuenta bancaria, según un informe de la Reserva Federal de 2018.

